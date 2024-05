Investiguen la mort violenta d'una dona a la carretera d'Esparreguera

Agents dels Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a Esparreguera. Sobre les 20.45 hores d'aquest diumenge, els agents van ser requerits per un veí que es va trobar el cadàver de la víctima a la carretera d'Esparreguera després d'escoltar un cotxe circular a tota velocitat. Per això, els agents van creure que havia estat atropellada en un primer moment. La dona estava tirada al terra a la calçada greument ferida, i havia perdut molta sang.

Al lloc, s'hi van desplaçar diverses patrulles així com ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques que no van poder fer res per salvar la vida a la dona, malgrat fer-li maniobres de reanimació. Les primeres comprovacions apuntaven al fet que la víctima podria haver patit un atropellament accidental, per la seva posició en la calçada, però després de realitzar diverses comprovacions, els agents el van descartar.

El cos presentava nombroses ferides i no totes compatibles amb l'impacte d'un vehicle. Per això, s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia per determinar les causes de la mort de la víctima. Sense descartar la teoria de l'atropellament, voluntari o no, els agents han iniciat altres vies de recerca que apunten a una mort violenta de la dona, ja sigui assassinat o homicidi.

La Divisió de Recerca Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de les primeres indagacions que han començat per conèixer l'entorn de la víctima i establir com va arribar a la carretera en la qual va ser trobada. A més, busquen dades sobre cotxe que va fugir del lloc per si està relacionat amb aquest crim. No es descarta cap hipòtesi fins al moment.