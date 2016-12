Dos denunciats a Manresa per quasi quadruplicar la taxa d'alcoholèmia permesa

Dos conductors de 19 i 24 anys han estat denunciats aquest cap de setmana per la Policia Local de Manresa per conduir sota els efectes de l'alcohol i, pràcticament, multiplicar per quatre la taxa màxima permesa.

El primer dels casos es va produir aquest diumenge, a les 7 del matí, al carrer de Joan Fuster de Manresa, als afores de la capital del Bages. Un conductor de 19 anys i veí de Sant Fruitós de Bages es va accidentar contra un vehicle desocupat que hi havia aparcat en un dels vorals de la via sense que ni ell ni l'altre ocupant del cotxe resultessin ferits.

Després de l'accident, els agents de la Policia Local van practicar un control d'alcoholèmia al jove en el que va donar un resultat de 0,91 mg/l d'aire aspirat, mentre que el màxim permès és de 0,25.

Unes hores més tard, a 2/4 de 8 del vespre, un altre conductor, en aquest cas de 24 anys i de Castellbell i el Vilar, també es va accidentar contra un cotxe estacionat a la via, tot i que en aquest cas al carrer de la Sardana de Manresa. El conductor va resultar il·lès, però en el moment de fer la prova d'alcoholèmia, els agents van comprovar que havia begut i que el jove donava un resultat de 0,89 mg/l.

El cos policial ha informat que han obert diligències penals contra totes dues persones per un presumpte delicte contra la seguretat en el trànsit.