Enderroquen dos edificis de la Baixada dels Drets de Manresa per un esfondrament

Un edifici abandonat de quatre plantes s'ha esfondrat completament aquest dilluns a la matinada a la Baixada dels Drets de Manresa, i únicament la façana n'ha quedat dempeus. L'ensorrament també ha afectat greument el bloc del costat, que fa xamfrà amb la Via de Sant Ignasi i que també està desocupat, ja que s'ha esfondrat la mitgera.

Aquest mateix dilluns, ja s'han iniciat les tasques d'enderrocament dels dos edificis, per ordre de l'Ajuntament. Els treballs s'allargaran almenys quinze dies, pel fet que no es podrà muntar una bastida per qüestions de seguretat, i les obres d'enderroc s'han de fer manualment.

L'altre immoble contigu, el situat al número 6, no ha quedat afectat estructuralment, però les dues famílies que hi viuen seran reallotjades provisionalment per l'Ajuntament, mentre durin les tasques d'enderroc dels edificis. Els desallotjats seran traslladats a altres pisos del mateix propietari de l'immoble. L'establiment de pollastres a l'ast dels baixos romandrà tancat temporalment fins que la situació no es normalitzi

"Pensava que es tractava d'un terratrèmol"

L'enfonsament ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada i ha despertat als veïns que viuen als números 6-8. "Pensava que es tractava d'un terratrèmol", ha assegurat una veïna a aquest diari. Tot i així, fins a la llum del dia no s'ha vist la magnitud de l'esfondrament. En aquell moment, els veïns han alertat la Policia Local, que ha tallat el pas de vianants en el tram inferior de la Baixada dels Drets. Fins a l'indret s'hi ha desplaçat també Protecció Civil, els serveis tècnics municipals i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy.

Els dos edificis que s'hauran d'ensorrar estan abandonats des de fa molts anys i són propietat d'una mateixa societat. Cap dels dos blocs no havia passat la inspecció tècnica obligatòria, tot i que l'empresa havia estat requerida per l'Ajuntament al respecte.

Es dóna el cas que l'edifici que fa xamfrà amb la Via de Sant Ignasi, i que també haurà de ser enderrocat, va renovar l'aspecte de la façana fa pocs anys, quan l'Ajuntament la va pintar i remodelar, a causa del mal estat en què es trobava. El consistori va passar aleshores la factura a l'empresa, com ho farà ara un altre cop per pagar les tasques d'enderroc.