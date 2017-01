La neu i el vent obliguen a tallar la carretera entre Castellar de N'Hug i la Molina i la de Bagà cap a Coll de Pal

Les condicions meteorològiques obliguen a tallar aquest dimarts al matí dues carreteres de la Cerdanya i del Berguedà. En el primer cas, tal i com informa el Servei Català de Trànsit, s'ha tallat el pas de vehicles a la carretera BV-4031, en el tram que va de Castellar de N'Hug a la Molina a causa de la neu que hi ha a la calçada. En el segon cas, el SCT ha tallat el pas del trànsit rodat a la carretera BV-4024, entre Bagà i Coll de Pal, per vent fort, ja que es registren ràfegues superiors als 50 km/h.