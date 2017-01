El Consell Evangèlic nega que l'acusat formi part de l'església

Daniel Sensano Honrubia sempre s'havia presentat davant del seu veïnat com a pastor de l'Església Evangèlica i simpatitzava amb persones amb qui compartia la mateixa religió, com per exemple amb els pares de la primera víctima.

No obstant això, el Consell Evangèlic de Catalunya s'ha posat en contacte amb aquest diari per negar que Daniel Sensano sigui pastor. «Mai no ha estat reconegut pel Consell Evangèlic de Catalunya ni per cap altre consell de la resta de comunitats autònomes de l'estat», han assegurat fonts de la institució. «Pel que tenim coneixement, aquest senyor s'autodenominava pastor, però no està registrat enlloc com a tal», afirmen. «Ell potser va fundar una església que només coneix ell. Però no era la nostra», conclouen.