Un home de 77 anys resulta ferit greu en ser atropellat a Cardona

Un veí de Cardona de 77 anys va resultar ferit greu ahir al matí en ser atropellat per un vehicle a la carretera del Miracle, al nucli urbà de la població cardonina, segons fonts dels Bombers i del SEM. L'atropellament va tenir lloc a 2/4 de 9 del matí. En un primer moment, el SEM va evacuar l'home a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, però, posteriorment, a causa de l'empitjorament del seu estat, va ser traslladat a l'hospital Mútua de Terrassa.

D'altra banda, ahir al matí també hi va haver dos accidents de trànsit lleus a Cercs i a Manresa. El primer cas va tenir lloc a 2/4 de 10 del matí a l'eix del Llobregat (C-16), al terme de Cercs, on van xocar dos cotxes. I el segon va passar a la Pujada Roja de Manresa, on un veí de Sant Feliu Sasserra va resultar ferit de caire lleu.