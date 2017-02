Retards a Renfe: De Manresa a Barcelona, tres trens i dues i mitja després

Ha trigat dues hores i mitja i ha hagut de canviar de tren fins a tres vegades (si no comptem que també ha agafat el metro) per anar de Manresa a Barcelona en tren.

Així ha estat el matí de la jove manresana Núria Montanyà que esperava poder arribar avui que s´inauguraven els nous horaris de Renfe, quatre minuts abans a la capital catalana, però ha topat amb els retards d´una hora i mitja provocats per una avaria elèctrica entre Sants Estació i l´Hospitalet de Llobregat, que ha afectat les línies R1, R3 i R4. Montanyà, que ha sortit de l´estació de Renfe de Manresa a les 9,25 del matí per anar a classes d´anglès a Barcelona, ha acabat arribant a la ciutat Comtal a les 12 del migdia i les classes d´anglès, evidentment, se les ha perdut.

La manresana sortia de Manresa cap a 2/4 de 10 del matí i, segons relata ella mateixa, els problemes ja han arribat poc abans que el tren parés a Terrassa: «per megafonia ja ens han advertit que s´havia produït un problema elèctric a l´estació de Sants i hem estat deu minuts aturats a Terrassa. Després, hem canviat de comboi». Montanyà explica que cap a les 10,40 el tren ha arribat a Sabadell, on tots els passatgers han hagut de repetir l´operació que havien fet a Terrassa: canviar de tren, «aquesta vegada hem anat drets perquè el comboi anava molt més ple».

A Montcada, Renfe Rodalies ha fet canviar, per tercera vegada, tots els passatgers de tren. Núria Montanyà relata que, en aquest cas, «hem hagut de canviar d´andana pel mig de les vies, i ajudar a persones amb poca mobilitat a pujar i baixar». Després de tot aquest periple farcit de despropòsits, cap a 2/4 de 12, el tren en el que anaven «ben apretats» i que «ha deixat gent a l´estació, perquè no hi cabia ningú més», s´ha aturat a «Sant Andreu Arenal i ens han comunicat que allà s´acabava el trajecte». Per tant, Montanyà ha fet el transbordament al metro i ha arribat a les 12 a Arc de Triomf. L´anglès ja se l´ha perdut i ara espera anar a la universitat a la tarda i després poder tornar sense incidències cap a Manresa.