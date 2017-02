Denunciat un conductor que circulava a 191 km/h per la C-55, a Manresa

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Central han denunciat un conductor de 25 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sabadell, per un delicte contra la seguretat viària per conduir amb excés de velocitat. Els fets van succeir el dia 2 de febrer durant un control de velocitat que s'havia muntat a la carretera C-55 a l'altura del punt quilomètric 29,8 dins del terme municipal de Manresa.

Els agents van detectar a les vuit del matí un turisme que circulava a 191 km/h en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa era de 90 km/h. Els agents no van poder aturar el vehicle i van iniciar una investigació per localitzar l'infractor. Finalment, un cop el van localitzar, se'l va denunciar penalment. El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.