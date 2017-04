Rescaten en un sol dia dos excursionistes accidentats al Cadí-Moixeró

Canal de l´Ordiguer, on s´ha produït un dels accidents

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest Divendres Sant en helicòpter dos excursionistes que s'han accidentat al parc natural del Cadí-Moixeró, als termes municipals de Bagà (Berguedà) i Martinet i Montellà (Cerdanya), segons han informat fonts del cos d'emergències.

El primer accident ha tingut lloc a 2/4 d'1 del migdia. Un noi de 32 anys veí d'Alpicat (Segrià) estava fent una ruta d'alpinisme a la canal de l'Ordiguer, al terme de Montellà i Martinet, i, per causes que es desconeixen, ha caigut. Com a conseqüència, s'ha lesionat greument el genoll i ha hagut de ser rescatat en helicòpter pel grup de muntanya dels Bombers. El jove ha estat evacuat seguidament pel SEM a l'hospital de la Seu d'Urgell.

Dues hores després, cap a 2/4 de 3 del migdia, els Bombers han rebut un segon avís d'accident de muntanya al Cadí-Moixeró, en aquest cas a la carena de les Penyes Altes, al terme de Bagà. Un excursionista ha caigut i s'ha donat un cop al cap. Com a conseqüència, també ha estat rescatat en helicòpter i ha estat traslladat a un centre hospitalari.