Una baralla entre dues famílies a la Cerdanya acaba als jutjats

Quatre homes s'han assegut aquest dilluns al banc dels acusats del jutjat penal 2 de Lleida per una baralla. Es tracta de tres homes de la mateixa família, un pare i els seus dos fills, i un altre home, veí d'aquests, tots ells residents a Pi, poble que pertany a Bellver de Cerdanya (Cerdanya). Les dues famílies, que han reconegut tenir mala relació des de fa temps, s'acusen mútuament d'agressió. Els fets pels quals s'han fet denúncies creuades van tenir lloc el 23 de desembre de 2015. Mentre que un d'ells assegura que els altres tres el van anar a buscar, el van amenaçar i el van apallissar, aquests tres han declarat que van anar a parlar amb ell perquè deixés d'amenaçar el pare i els va rebre a cops de pal. Tots dos bàndols han mantingut les seves versions contradictòries durant el judici i la fiscalia demana un any i mig de presó per un dels veïns i dos anys de presó per cadascun dels altres tres (el pare i els seus dos fills), a tots per un delicte de lesions. També sol·licita que se'ls imposi una multa a tots quatre per amenaces.