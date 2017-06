Un jove de 19 anys ferit en caure de la bicicleta, a Sant Joan

Un jove de 19 anys va haver de ser traslladat aquest dimarts al vespre en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa després d'accidentar-se mentre anava amb bicicleta a Sant Joan de Vilatorrada. Els fets van tenir lloc cap a 3/4 de 9 del vespre al carrer de Can Canals, quan per causes que es desconeixen, el jove va caure de la bici i es va fer ferides lleus. Una unitat del SEM es va desplaçar fins al lloc dels fets i va traslladar el noi.