El foc aïlla Sant Fruitós per carretera i causa el caos a Manresa i el seu entorn

Ahir a la tarda, no era un bon dia per circular ni per dins de Manresa ni per les carreteres del seu entorn. L'incendi de Sant Fruitós de Bages va obligar a tallar tres carreteres bàsiques que creuen aquest municipi (l'eix Transversal, la recta de Sallent i la carretera N-141c), la qual cosa va incomunicar el municipi per via terrestre i va deixar atrapats centenars de conductors. De retruc, les rondes i els accessos de Manresa es van col·lapsar, alhora que també se'n va ressentir la mobilitat interna.



A causa de la proximitat del foc i del fum, els Mossos van tallar ja des del principi els dos accessos al nucli de Sant Fruitós per la carretera N-141c, és a dir, a l'entrada provinent de la Rosaleda i a l'entrada provinent de Navarcles. Al nucli del Guix de Manresa, també van tallar la carretera C-16c (la recta de Sallent), que també estava tallada a l'altra banda, a la rotonda de Menfis, amb la qual cosa es bloquejava els accessos als polígons i a l'entrada a Sant Fruitós pel Paidos. Resultat: durant tres hores, els Mossos no deixaven entrar cap conductor a Sant Fruitós i eren obligats a prendre altres destinacions, els agradés o no.



De mica en mica, els talls van provocar que s'embussessin les rondes de Manresa i també l'autopista C-16, on molts conductors van quedar aturats, esperant-se per poder sortir per l'accés de l'antic hotel Sant Benet, on es trobaven que els Mossos no els deixaven entrar al poble. Nombrosos conductors van intentar entrar al municipi a través del camí que va del parc de l'Agulla als polígons, que es va embussar de cotxes. De retruc, també es van col·lapsar els accessos a l'Agulla. Resultat: ahir a la tarda, calia prendre molta paciència per intentar sortir de Manresa, fos per l'accés que fos, fins i tot a la banda més oposada de la ciutat, com el passeig del Riu. La mobilitat interna de la ciutat també es va veure afectada, ja que estava molt més densa de vehicles del que és habitual ja un dia laborable.



El que va acabar de complicar la situació va ser el tall de l'eix Transversal, a la calçada en sentit Girona, que es va fer quan les flames es van acostar a la via. El tall es va fer a l'altura del parc de l'Agulla i això va provocar que quedessin atrapats centenars de cotxes, en una cua que arribava fins més enllà de Sant Joan, els accessos del qual també estaven col·lapsats de cotxes que intentaven buscar vies alternatives. La situació va tardar hores a normalitzar-se.