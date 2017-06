Desallotgen un bloc de Martorell per un incendi a la botiga dels baixos

Els sis veïns que viuen al bloc de la plaça de la Vila número 49 de Martorell van ser desallotjats ahir al matí pels Bombers de la Generalitat, a causa d'un incendi a la botiga dels baixos del mateix edifici. Segons van detallar fonts dels Bombers, el foc, originat a les 6 del matí, va cremar els motors de les neveres d'aquest establiment, un petit supermercat, i set dotacions van treballar per apagar les flames. En el moment de l'incendi, la botiga era tancada i no hi havia ningú a l'interior. Els veïns, després d'haver estat desallotjats, van poder retornar als seus domicilis posteriorment.