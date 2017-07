Dos ferits en un aparatós accident entre dos cotxes a Puig-reig

Dues persones han resultat ferides aquest dilluns a la tarda en un aparatós accident de trànsit a Puig-reig, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat i del SEM.

Els fets, segons les mateixes fonts, han tingut lloc poc després d'1/4 de 5 de la tarda, quan dos cotxes han col·lidit al polígon de Can Prat. Malgrat l'espectacularitat del sinistre, els dos respectius conductors han resultat ferits de poca gravetat. Un d'ells, de 20 anys, ha estat evacuat pel SEM a l'hospital de Sant Bernabé de Berga, mentre que l'altre, de 62 anys, no ha hagut de ser traslladat a cap hospital i ha estat donat d'alta in situ.

D'altra banda, a les 4 de la tarda, una motorista que circulava per la carretera C-26, al terme de Cercs, s'ha accidentat quan circulava en sentit Vilada, segons les mateixes fonts. La dona ha resultat ferida de caràcter lleu.