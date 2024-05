Vols saber quins bacteris pots trobar a la barba?

Cada vegada són més homes els que decideixen deixar-se créixer la barba. Però per tenir una barba en bones condicions, se l'ha de cuidar. Saps com fer-ho? En aquest article et donarem un seguit de recomanacions per tal d'aconseguir una barba saludable durant tot l'any. No cuidar-la correctament, pot arribar a provocar certs problemes de salut, ja que, la barba conté gèrmens i bacteris. Oi que no ho sabies? Doncs t'ho expliquem amb els estudis d'European Radiology i The Journal of Hospital Infection.

L'estudi de European Radiology

Fa uns anys, la revista científica European Radiology va publicar un estudi on es va demostrar que les barbes dels homes tenen més gèrmens que els pèls dels gossos. Per a fer l'estudi es van agafar mostres bacterianes del pèl i la boca de 30 gossos i, mostres de les barbes de 18 homes. A més, tant els gossos com els homes havien acudit a l'hospital per fer-se una ressonància magnètica (aquest va ser un altre dels condicionants de l'estudi).

Els resultats

Microbis en el pèl

Els 18 homes van mostrar altes quantitats de microbis en les barbes

7 dels 30 gossos van tenir microbis moderats, però els altres 23 van tenir un recompte alt

Bacteris patògens

7 dels 18 homes tenien bacteris patògens humans a la barba

I només 4 dels 30 gossos també en tenien

Els aparells de la ressonància magnètica

També van analitzar la quantitat de microbis que es van quedar a les màquines, després de l'estudi dels 18 homes i dels 30 gossos. El resultat va ser molt positiu pels cans.

L'estudi de The Journal of Hospital Infection

El 2014, The Journal of Hospital Infection va publicar un estudi sobre la barba i els bacteris. En aquest estudi es va agafar a 408 homes treballadors i es van analitzar els bacteris que tenien. El que es van trobar és que el gèrmen Staphylococcus afectava més un tipus d'homes que a altres.

Microorganismes que podem trobar a la barba / freepik

Els resultats

El germen Staphylococcus en els homes amb barba predominava en un 41%

El mateix germen en els homes afaitats era del 52,6%

El bacteri Staphylococcus es transmet per contacte i provoca infeccions dermatològiques.

Els 4 consells per eliminar els bacteris nocius de la barba

No tots els gèrmens i bacteris són dolents, però si no cuidem la nostra higiene, ho poden ser. Per això mateix es recomanen aquest seguit de pràctiques: