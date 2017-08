El foc de Calders ha quedat controlat a la mitjanit

L´incendi de Calders d´ahir a la tarda va cremar 7,33 hectàrees de boscos i camps de rostoll i va mobilitzar 25 dotacions terrestres dels Bombers i nou d´aèries. L´incendi va quedar estabilitzat poc després d´1/4 de 6, i va obligar a tallar fins a les 8 del vespre la carretera N-141c, que uneix els municipis de Navarcles i Calders a un quilòmetre, aproximadament, per la proximitat de les flames. De fet, el dia anterior, els Mossos d´Esquadra també la van tallar per l´incendi de dimarts. Els Bombers van rebre l´avís poc abans d´1/4 de 5 de la tarda.

Aquesta passada mitjanit, cap a les 12, els Bombers han pogut donar el foc per controlat i durant tota la nit s'han quedat a controlar i remullar la zona afectada tres vehicles, un de comandament i dos d´aigua, fins avui al matí. Un quart cotxe s´hi ha quedat fins a la mitjanit. Tots els efectius dels Bombers es concentraven a la zona afectada per l´incendi d´ahir. Aquest matí, segons fonts dels Bombers, set dotacions terrestres treballen per continuar remullant el perímetre cremat, d'unes 7,33 hectàrees.

El foc va obligar a confinar els veïns de la masia de l´Oller per la proximitat de les flames, tot i que la casa no va resultar afectada. L´incendi d´ahir es va declarar a prop del polígon industrial el Pla del Cos, al camí de l´Angle. Calders va activar ahir a la tarda, i per segon dia consecutiu, el seu Pla d´emergències PAM per la proximitat de l´incendi de Navarcles. «Quan s´activa, l´Ajuntament posa en alerta tot el personal en funció de les necessitats. Donem suport als Bombers i les ADF, i els portem aigua o entrepans si la situació es complica».

Dimarts, les flames van cremar una àrea de 12,2 hectàrees i els Bombers van mobilitzar 27 dotacions terrestres i deu d´aèries, que van aconseguir estabilitzar el foc en dues hores. En un primer moment, dimarts es va témer que les flames afectessin les naus industrials del polígon, però al final l´incendi es va desplaçar en la direcció oposada. Sí que va afectar naus abandonades que són apartades de la resta, tot i que no en va cremar l´interior. Dimarts, les cases i les naus industrials, a prop de la piscina municipal, van quedar sense subministrament elèctric per petició dels Bombers, ja que a prop hi ha una torre de mitja tensió. A part, es va desallotjar la piscina perquè els helicòpters dels Bombers poguessin agafar aigua per extingir l´incendi.