Bombers i escaladors pengen una pancarta de "Democràcia" a la paret de Sant Jeroni

BOMBERS PER LA INDEPENDÈNCIA

La pancarta que es pot veure en plena muntanya de Montserrat BOMBERS PER LA INDEPENDÈNCIA

Bombers del grup de rescat i altres escaladors han penjat una visible pancarta de "Democràcia" en plena paret de Sant Jeroni, a Montserrat. La pancarta és d'Òmnium Cultural i defensa el dret a votar dels catalans en el referèndum d'aquest diumenge.

El col·lectiu de Bombers de Catalunya, de fet, s'ha significat clarament els darrers dies a favor de l'1-O i s'ha posat en contra de les "greus vulneracions de drets i de llibertats fonamentals" que s'està patint els darrers dies al país.

En un manifest del col·lectiu (on hi ha diversos sindicats dels Bombers de la Generalitat i de Barcelona), han mostrat el seu rebuig a aquestes vulneracions, han donat el seu suport als Mossos "en aquests moments tant complicats" i han fet una crida "a la resistència pacífica davant de qualsevol acte de violència". Segons ressalten, "som un cos d'emergències i de seguretat que té com a una de les seves finalitats prevenir les situacions de risc".