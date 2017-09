Absolts els membres de la PAHC Bages que s'enfrontaven a nou mesos de presó

Tres dels membres de la PAHC que estaven acusats, en el moment de sortir del judici satisfets per l´absolució

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha absolt aquest dijous els quatre membres de la PAHC Bages que estaven acusats per la fiscalia d'haver atacat caixers del BBVA al Bages.

Tot i que el ministeri públic demanava nou mesos de presó i multes econòmiques (pels delictes de pertinença a grup criminal i de danys), en el judici celebrat avui, el fiscal ha accedit a retirar l'acusació, en concloure que els fets, en realitat, serien constitutius d'una falta, i no pas d'un delicte. Com que les faltes han quedat despenalitzades en l'última revisió del codi penal (i només se sancionen de forma administrativa), la magistrada ha decretat l'absolució dels quatre processats.

De fet, el BBVA ja es va retirar fa mesos com a acusació pel mateix cas. Els acusats i la PAHC Bages han celebrat l'absolució com "una victòria".

Els quatre membres de la PAHC estaven acusats d'haver participat en un atac simultani amb pintades fa tres anys a diverses oficines del BBVA al Bages, en un acció de protesta per uns fets a Sabadell. Els acusats, però, han negat sempre ser els autors de les accions, que van consistir en pintar diversos caixers automàtics de la comarca.

El judici ja s'havia assenyalat per al mes de juny passat, però aleshores es va suspendre per la incompareixença com a testimonis dels mossos que van identificar els presumptes autors dels fets.