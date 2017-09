Detingut un camioner begut en accidentar-se a Sant Fruitós

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages va detenir diumenge un camioner ebri després d'accidentar-se contra unes tanques.

Els fets, segons va explicar ahir el cos policial, van tenir lloc a les 10 del matí, quan els agents van rebre un avís per un accident amb un camió implicat. El vehicle es va accidentar contra unes tanques perimetrals d'un camp situat al final del carrer de Pedraforca, en sentit al nucli urbà. La policia municipal va fer les proves d'alcoholèmia al conductor i van donar un resultat d'1,03 mg/l en aire aspirat, i un resultat final de 0,90 mg/l. Es tracta d'una xifra que multiplica per sis la taxa d'alcoholèmia permesa per als conductors de transport de mercaderies (que és de 0,15). Els agents van posar el conductor a disposició judicial.