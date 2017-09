L'hospital de Manresa descarta de moment parlar de negligència per la mort del noi per peritonitis

La Fundació Althaia ha confirmat aquest dijous que la mort per peritonitis del jove guardiolenc Jesús Morgado va tenir l'origen en una pancreatitits aguda, tal i com els directius del centre ja van explicar a la família ahir al vespre. Althaia ha afegit que ara investigarà si aquesta patologia s'hauria pogut diagnosticar o no en alguna de les quatre visites mèdiques que Morgado havia rebut anteriorment. Per aquest motiu, ara per ara, Althaia descarta parlar de negligència. "De moment, només parlem d'evidències. No especularem sobre què hauria pogut passar", ha assenyalat el director general d'Althaia, Manel Jovells.

Tant Jovells com el director assistencial d'Althaia, Ignasi Carrasco, han confirmat el que ja havia denunciat la família del noi a Regió7: Morgado havia acudit quatre vegades al metge: dos cops al CAP de Sant Salvador de Guardiola (els dies 6 i 19) i dos cops més a Urgències de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa (els dies 12 i 15), tots dos pertanyents a Althaia. També han confirmat que, quan el dia 20, Morgado va ingressar en estat molt greu a l'UCI de l'hospital, els metges van concloure erròniament que la greu peritonitis que presentava havia estat causada per una apendicitis, tal i com havia explicat fins ara la família.

Ha estat amb l'autòpsia, però, que els patòlegs han descartat que l'origen de la infecció fos a l'apèndix i han determinat que va ser al pàncrees, per una inflamació, coneguda com a pancreatitits aguda. "Al quiròfan, es va veure que l'abdomen estava ple de pus i de teixit necròtic, incloent-hi la zona de l'apèndix. Per això el diagnòstic que es va fer va ser d'apendicitis aguda", ha justificat Carrasco, per la qual cosa, ha afegit, es va decidir en aquell moment retirar l'apèndix.

En tot cas, ha afegit Carrasco, la peritonitis que se li havia desenvolupat per la infecció, un cop va arribar a l'UCI, era ja molt avançada: "Tenia una asèpsia greu. Va seguir a l'UCI, amb un tractament de suport d'antibiòtics. Va empitjorar la coagulació de la sang". Segons ha afegit, "el dia 21 va presentar sagnat, es va haver d'operar i es va haver de tallar per aturar l'hemorràgia. La situació era crítica, amb un fracàs multiorgànic, i tots els òrgans anaven fallant. I va morir a primera hora del matí de dilluns".

Jovells ha assegurat que tots els professionals d'Althaia "estem molt afectats i consternats" per aquest "fet tràgic i irreperable". Segons Jovells, "hem donat el condol als seus familiars, amics i, de manera especial, asl seus pares. Els hem ofert el nostre suport i el nostre compromís per aclarir què ha succeït". Tot i descartar parlar ara per ara de negligència, Jovells comprèn que la família ho consideri així: "Entenem que la família té el dret a tenir la seva opinió, la seva visió i sentiments. I els hem fet costat en tot i per a tot".

La investigació d'Althaia és paral·lela a la que el departament de Salut de la Generalitat ha iniciat pel seu compte. El Síndic de Greuges, a més, també ha obert una investigació dofici. Morgado va ser acomiadat aquest dimecres al matí en un funeral multitidunari a l'església parroquial de Sant Salvador de Guardiola