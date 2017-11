Tres ferits en una topada entre dos vehicles, a la C-55, a Sant Joan

Tres persones han resultat ferides de consideració lleu, aquest dijous al matí en un accident entre dos turismes, a la carretera C-55, al terme de Sant Joan de Vilatorrada, en sentit nord. Segons han informat fonts dels Bombers, la col·lisió ha tingut lloc poc abans de 2/4 de 6 de la matinada al punt quilomètric 36. El conductor i únic ocupant d'un dels vehicles ha resultat ferit de caràcter molt lleu, i les altres dues persones ferides, que anaven en el segon cotxe, han quedat ferides lleus. Tots tres han estat traslladats en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Dues dotacions dels Bombers, a banda del SEM que hi ha desplaçat dos vehicles, s'han traslladat fins al punt de l'accident i hi han treballat durant mitja hora. El Servei Català de Trànsit informa que la topada no ha provocat retencions.



Una avaria genera cues a l'alçada Callús

D'altra banda, i en aquesta mateixa carretera, però al terme de Callús (al punt quilomètric 41.5), sí que s'han registrat cues de mig quilòmetre en ambdós sentits de la marxa a causa d'una avaria, que ha mantingut tallada, parcialment la carretera C-55. L'afectació ha tingut lloc entre les 7.07 i les 7.20 d'aquest matí, i els Mossos d'Esquadra han donat pas alternatiu.