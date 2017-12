Artés s'ha llevat amb pintades de banderes espanyoles i llaços grocs arrancats

Els electors més matiners d´Artés han vist pintades de banderes espanyoles a sobre de murals que hi ha a façanes d´edificis del poble. «Algú aquesta matinada s´ha dedicat a pintar-les a sobre dels murals com del Correllengua. Saps greu i ràbia que algú vulgui faci malbé l´esforç de gent del poble per defensar la cultura», diu a Regió7 l´alcalde, Ernest Clotet (CUP). Les pintades han aparegut al polígon, a la zona històrica del poble, a l´entrada de la Cruïlla i al complex cultural de Cal Sitges.

Veïns del municipi han passat una capa de pintura blanca per sobre de les han aparegut aquest matí. A part, l´individu (o individus) que han fet les pintades, també ha arrancat llaços grocs, i grans, de plàstic que hi havia distribuïts a diferents carrers d´Artés. «Són llaços que havia penjat veïns del poble, no l´Ajuntament, i en cap cas és decoració nadalenca», aclareix l´alcalde, que afegeix: «Hem de continuar la jornada electoral amb normalitat».