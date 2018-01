Un home, ferit en xocar la seva furgoneta contra la tanca de la carretera, a Calonge

Una persona que viatjava en una furgoneta va quedar ferida menys greu en un accident que va tenir lloc aquest dijous, al voltant de 3/4 de 9 del vespre, a la carretera C-1412, al terme de Calonge de Segarra, a tocar de l'eix Transversal (C-25), a prop del terme de Calaf.

La furgoneta, per causes que es desconeixen, va impactar contra la tanca de la carretera i una persona que hi viatjava en va sortir ferida de consideració menys greu. Van treballar al lloc dels fets una dotació dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i el SEM, que va traslladar el ferit fins l'hospital d'Igualada.