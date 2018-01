Dos intoxicats lleus per un incendi elèctric a Manresa que causa una gran fumera

Tres dotacions dels Bombers i diverses unitats de la Policia Local, del SEM i dels Mossos es van traslladar ahir al vespre al carrer Puigterrà de Dalt de Manresa, a causa d'un incendi en un quadre elèctric d'un edifici. Un total de nou persones van ser ateses pel SEM, però només dues van ser traslladades a l'hospital.

Segons els Bombers, el foc no va ser de gaire afectació però va provocatruna important fumera. Per aquest motiu, el SEM va haver de valorar nou persones al lloc dels fets, però només dues d'elles presentaven una intoxicació lleu de fum, segons va explicar el SEM. Totes dues van ser evacuades en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

D'altra banda, un incendi va cremar ahir a la tarda una campana extractora d'un habitatge del carrer Sobrerroca de Manresa. El foc es va declarar cap a 3/4 de 5 de la tarda a la cuina d'un pis del carrer Sobrerroca, i va ser apagat per la mateixa persona que vivia al pis, que va ser atesa per una possible intoxicació de fum. Fins a l'indret s'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que van revisar la campana extractora i van acabar de ventilar l'immoble.