El temporal de neu complica la situació a les carreteres i deixa gruixos en cotes altes

El temporal d'aigua, neu i vent que ahir va ser protagonista arreu de Catalunya també va tenir efectes a les comarques centrals i del Pirineu, especialment a la Cerdanya i les cotes altes del Berguedà, que van registrar nevades amb gruixos de més de 30 centímetres. La nevada també va fer-se present, en menor mesura, en punts del Solsonès, el Bages i l'Anoia, tot i que el temporal va estar més marcat per les pluges intenses durant la matinada i fins al migdia. Per a avui, dissabte, es preveu que les precipitacions continuïn a la cara nord del Pirineu en una jornada marcada per la baixada de les temperatures a tot el territori i un dia generalment ennuvolat.

Les precipitacions en forma de neu –ahir a la matinada i fins ben entrat el matí– van complicar la circulació al túnel de Cadí i vies properes, a la carretera C-16, entre Bellver de Cerdanya i Bagà. Des de les vuit del matí fins les dotze del migdia era obligatori circular amb cadenes, fins que va netejar-se la part principal de la via. També es va restringir el pas a vehicles articulats, autocars i camions amb una càrrega superior als 3.500 quilos, una prohibició que va allargar-se fins a les 2 del migdia, segons el Servei Català de Trànsit. Les màquines llevaneu van treballar intensament, des de primera hora, per netejar els carrers de Puigcerdà, on la nevada va deixar un gruix acumulat d'onze centímetres, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. La neu va caure amb intensitat també en cotes altes de l'alt Berguedà, en municipis com Gósol i Castellar de n'Hug, i va enfarinar punts de les comarques centrals com Monser-rat, Pujalt i l'Estany.

A l'hora de tancar aquesta edició, al Berguedà encara era obligatori circular amb cadenes a les carreteres locals on habitualment cal fer-ho quan hi ha temporals de neu: el vial de Bagà a Coll de Pal –tallat a partir del quilòmetre 4– la carretera de Cercs a Fígols i la que va de Berga a Castellar del Riu; i a la Cerdanya, a la carretera BV-4082, a Alp.

La neu, que afectava algunes de les carreteres del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell a primera hora d'ahir al matí, també va obligar a suspendre algunes línies del transport escolar de primària i secundària i prop d'un centenar d'alumnes no van poder assistir als centres educatius