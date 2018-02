Crema l'altell d'una pizzeria per un foc en un forn de llenya, a Solsona

Un forn de llenya es va incendiar, aquest diumenge cap a 2/4 de 9 del vespre, en una pizzeria de Solsona, i a causa de les altes temperatures que va agafar la xemeneia es va cremar un altell del local. Es tracta de la pizzeria situada al número 8 de l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre de Solsona. Els Bombers s'hi van desplaçar i van donar el foc per apagat cap a 1/4 de 10 del vespre. Després van revisar la xemeneia i van ventilar l'interior. Segons han detallat fonts dels Bombers, no hi havia cap persona a l'interior de l'immoble, en el moment dels fets.