Demanen set anys i mig de presó per a l'expresident d'un club de marihuana de la Seu

La fiscalia de Lleida demana set anys i mig de presó per a l'expresident d'una associació de marihuana de la Seu d'Urgell perquè va funcionar sense l'autorització de l'Ajuntament i perquè venia cànnabis no només als socis, sinó a persones alienes. A més, hi havia consumidors que fumaven a fora del local. La fiscalia li atribueix un delicte contra la salut pública i un altre d'associació il·lícita.

L'home serà jutjat dijous vinent a l'Audiència de Lleida juntament amb dos responsables més de l'entitat, que, en el seu cas, s'enfronten a quatre anys i mig de presó. El club en qüestió, que s'anomenava «Associació Cannàbica A Medical Grass», estava situat a l'avinguda Guillem Graells i va ser clausurat pels Mossos el 2016.

Els fets es remunten al juny de 2014, quan l'entitat es va constituir amb finalitats saludables. Un any més tard, va informar que la seva activitat corresponia a un «club social privat de fumadors de cànnabis». Però l'abril del 2016, l'Ajuntament va denegar definitivament la seva activitat.

El juliol, els Mossos van detenir els responsables, després d'una sèrie de vigilàncies a l'exterior del local. D'aquesta forma, els agents van interceptar diverses persones que havien anat a l'associació només a comprar marihuana, i moltes d'elles ni tan sols estaven inscrites com a sòcies de l'entitat.

Tot apuntava que l'establiment funcionava de manera encoberta com a local de distribució i venda de marihuana al detall, i al lloc hi acudien consumidors de la comarca i també d'Andorra per comprar directament la droga.