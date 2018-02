Un guàrdia civil de l'1-O a Castellgalí contradiu l'atestat i admet la resistència passiva dels veïns

Agents de la Guàrdia Civil a Castellgalí, intentant treure la tanca metàl·lica per entrar al recinte. ARXIU PARTICULAR

Un dels dos guàrdies civils que han declarat aquest dilluns com a testimonis al Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, per la seva participació en la intervenció policial de l'1-O a Castellgalí, ha reconegut davant de la jutge la resistència pacífica de la gent que hi havia congregada a les portes del col·legi de la població. D'aquesta manera, ha contradit l'atestat de la Guàrdia Civil, que afirma que els veïns que es trobaven al col·legi de Castellgalí es van mostrar violents.

Després que fins ara ja haguessin declarat al jutjat dos guàrdies civils del dispositiu de Fonollosa i dos més de l'IES Quercus de Sant Joan, aquest dilluns ha estat el torn de dos agents que van anar a l'escola de Castellgalí. Com en els anteriors casos, també formaven part de la unitat de Recollida de Material, és a dir, dels efectius destinats a endur-se urnes i paperetes. Per això, tampoc no han pogut donar explicacions sobre les càrregues violentes de la Guàrdia Civil, que és el motiu de la denúncia col·lectiva impulsada pel Col·legi d'Advocats de Manresa, amb l'objectiu de depurar responsabilitats sobre l'ús desproporcionat de la força.

En el cas de Castellgalí, l'acció de la Guàrdia Civil va provocar dinou ferits, que es van adherir a la denúncia conjunta amb les altres poblacions afectades del Bages. Aquest dilluns, a preguntes dels lletrats del Col·legi, un dels agents ha reconegut que els veïns congregats a Castellgalí van oferir només resistència passiva, tot i que en l'atestat policial s'arriba a parlar de violència, puntades de peu i escopinades. Un fet que queda desmentit en els vídeos gravats a Castellgalí, on s'observa com els agents arrossegaven i treien a empentes els ciutadans que estaven asseguts.

Els guàrdies civils que han declarat aquest dilluns (que són els dos únics agents que havia identificat inicialment la Guàrdia Civil) han pogut assenyalar, però, qui era el tinent que liderava el dispositiu i que era, per tant, el responsable de les càrregues. Es tracta del mateix tinent que hores després també va anar a Fonollosa, ja que l'operatiu als dos municipis bagencs va anar a càrrec del mateix grup, provinent de Madrid. Els dos agents també han identificat el tinent coronel que havia participat en les reunions preparatives a la comandància central.

Tots dos tinents ja estan citats a declarar com a testimonis per al proper març, perquè el Col·legi ja havia demanat la seva declaració fa dues setmanes, quan van ser identificats en el dispositiu de Fonollosa. Tots dos, per tant, hauran de respondre per les càrregues als dos pobles. En el cas de Castellgalí, hauran d'explicar, per exemple, per què van decidir continuar carregant contra la gent asseguda a l'entrada, quan ja havia quedat lliure un altre accés a l'escola.