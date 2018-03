Roben diners i càmeres d'un autocar de turistes coreans que estaven dinant a Igualada

Comissaria dels Mossos d´igualada, on s´ha fet la denúncia

Una desena de turistes coreans han presentat aquest dimarts al migdia una denúncia davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Igualada per robatori. L'autocar que transportava la quarantena de turistes estava estacionat a un carrer de la capital de l'Anoia mentre els ocupants dinaven a un restaurant. Segons fonts policials, durant l'estona en què l'autocar ha estat buit, algú hi ha entrat i s'ha endut diners, documentació i càmeres de fotos d'una desena de persones. El conductor s'ha adonat dels fets quan ha arribat a l'autocar i ha vist que la porta del darrere estava oberta i que l'interior estava regirat. Amb tot, la porta del vehicle no estava forçada, de manera que es treballa amb la hipòtesi que hagi pogut fallar el sistema de seguretat de la porta.