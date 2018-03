Detinguts vuit homes per tenir més de 2.000 plantes de marihuana a Piera i a l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han tancat una operació en què han detingut vuit homes per un presumpte delicte de trànsit de drogues a Piera i a l'Hospitalet de Llobregat. Els acusats tenien diversos cultius de marihuana en una nau de l'Hospitalet i en una casa de Piera, que sumaven més de 2.000 plantes, segons el cos policial.

La investigació va començar el setembre del 2017, quan una nau de l'Hospitalet, on suposadament treballava una companyia de producció audiovisual i vídeos musicals, va aixecar les sospites dels agents per moviments de persones que no concordaven amb aquesta activitat.

Cap a final de setembre, els agents van detenir quatre homes quan obstaculitzaven l'immoble, a l'interior del qual van localitzar quatre cultius amb 1.600 plantes de marihuana, i van arrestar l'administrador de l'empresa, que va resultar ser un testaferro que presumptament havia acceptat signar documents a canvi de diners per simular una activitat legal.

Els agents van prosseguir la investigació i van determinar que un dels presumptes responsables de l'activitat vivia en una urbanització aïllada a Piera, on tenia més cultius, i que feia servir persones amb pocs recursos o addiccions per mantenir les plantacions.

Els investigadors van portar a teme durant la primera setmana de març tres nous escorcolls a Piera i a l'Hospitalet de Llobregat, van detenir el principal investigat i dos presumptes col·laboradors, i van decomissar 400 plantes més de marihuana i dos quilograms de substàncies preparades per a la seva distribució.

Els arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs per tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric. Una dona també ha resultat investigada pels mateixos fets, mentre que les indagacions mantenen el seu curs per tal d'identificar altres possibles implicats.