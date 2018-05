CCOO denuncia que un pres de Lledoners es va enfilar a un mur durant dues hores

Un intern de la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada es va enfilar aquest dimarts a la tarda a dalt d'un mur de separació de dos patis, per exigir millores en la seva situació penitenciària, segons ha denunciat el sindicat CCOO. L'home va dur a terme aquesta acció per demanar un canvi de centre i per reclamar poder fer més trucades a l'exterior. El departament de Justícia, consultat per aquest diari, de moment no ha fet una valoració dels fets.

L'incident, segons el sindicat, es va produir dimarts a la tarda al departament d'Infermeria de Lledoners. L'intern en qüestió, que compleix condemna per delictes comuns, va aconseguir enfilar-se fins a una cistella de bàsquet collada a la paret. Des d'allà, va poder escalar fins al capdamunt del mur, que separa dos patis interns del mateix departament, per la qual cosa no hi havia risc de fuga.

Un cop a dalt, va estar reclamant diverses millores en la seva situació penitenciària fins que, al cap de dues hores, va accedir a baixar voluntàriament, mitjançant una escala que li van facilitar els mateixos funcionaris. La situació a requerir la presència del director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Amand Calderó.



El reclús en qüestió, ja havia protagonitzat incidents similars a la presó de Brians, segons el mateix sindicat. El secretari de la secció sindical de l'Agrupació de Presons de CCOO, majoritari a Lledoners, Òscar Besa, qualifica l'incident de "greu". Besa exigeix al departament de Justícia que "d'una vegada per totes, dóni una solució als interns que protagonitzen aquest tipus d'incidents". També demana a Justícia que "no empitjori encara més la nostra precarietat laboral". El sindicat felicita al personal de servei "per la seva tasca i professionalitat".