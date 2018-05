Enxampat un conductor sense permís i que triplicava la taxa d'alcoholèmia, a Manresa

La Policia Local de Manresa va enxampar aquest dijous, al voltant de 3/4 de 12 de la nit, un conductor que més que triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa. Els agents van veure com un vehicle feia una infracció a la plaça Bages i van comprovar que el conductor, un home de 44 anys, no tenia permís de conduir per haver perdut la totalitat dels punts.

Els agents de la policia, veient l'estat del conductor, van decidir fer les proves d'alcoholèmia. En la primera el conductor va donar 0,89mg/l (3,5 vegades més que la taxa permesa, que és de 0,25mg/l). En la segona prova, va donar 0,83mg/l.

Per a tot això, es van instruir diligències policials contra la persona conductora del vehicle com a presumpta autora de dos delictes contra la seguretat del trànsit: superar la taxa de 0,60 en les proves d'alcoholèmia i conduir sense punts del permís.