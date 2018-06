Un accident mortal manté tallada la N-IIa, a Martorell

Un home ha mort aquest divendres, al voltant de 2/4 de 6 del matí, en sortir el camió que conduïa de la via, la carretera N-II antiga a l'enllaç amb l'A-2. El Servei Català del Trànsit informa que hores d'ara encara no està confirmat si el camioner ha mort per l'accident o per causes naturals abans que el vehicle fes la sortida de via. No hi ha cap més vehicle implicat en l'accident.



Hores d'ara es manté tallada la carretera N-IIa, a Martorell, i l'accident provoca cues d'almenys un quilòmetre (entre el punt quilomètric 587,00 i el 588,00, segons el Servei Català del Trànsit), en sentit nord, al punt de la via que enllaça amb la sortida 25 de l'AP-7 i amb l'A-2.





?? Tallat l'enllaç de l'N-IIa amb l'A-2 a Martorell en sentit nord a causa d'un accident amb un camió implicat pic.twitter.com/SON1kHjhCZ — Trànsit (@transit) 1 de junio de 2018