Tallen durant sis hores la N-IIa, a Martorell, per l'accident d'un camió al matí

Els Mossos d'Esquadra van haver de tallar sis hores la N-IIa, a Martorell, per un camió que va sortir de la via a primera hora del matí. Els serveis d'emergències que s'hi van desplaçar es van trobar mort el conductor del vehicle, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El personal mèdic sospita que l'home va morir al volant mentre conduïa per causes naturals, abans que el camió sortís de la carretera. L'autòpsia haurà de confirmar-ho. La sortida de via va tenir lloc al voltant de 2/4 de 6 del matí a la carretera N-II antiga a l'enllaç amb l'A-2. L'accident va provocar cues d'un quilòmetre en sentit nord, al punt de la via que enllaça amb la sortida 25 de l'AP-7 i amb l'A-2. El trànsit va ser reobert al voltant d'1/4 de 12 del migdia.