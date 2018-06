Tres guàrdies civils diuen que la gent de l'1-O a Fonollosa «anava beguda»

Tres agents antiavalots de la Guàrdia Civil que van actuar l'1-O a Fonollosa van declarar ahir davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa que no se'ls van donar «pautes clares» de com actuar durant el dispositiu. Els agents, a més, van declarar que a Fonollosa hi havia «violència generalitzada» i ho van exemplificar amb el fet que la gent aplegada al col·legi suposadament «anava molt beguda» i haurien llançat ampolles de vidre als guàrdies civils. Per contra, el Col·legi d'Advocats de Manresa, que exerceix l'acusació contra les càrregues, assegura que aquest aspecte «no s'inclou als atestats» i deixa clar que «tampoc es veu als vídeos».

Ahir van declarar per primera vegada antiavalots d'ordre públic que van actuar l'1-0 al Bages. Fins ara, els agents que ho havien fet eren de les unitats de Seguretat Ciutadana o de la policia judicial. Els agents, que van actuar a Fonollosa, van ser cridats per la presumpta detenció il·legal d'un veí del municipi durant les càrregues.

Segons va explicar l'advocat voluntari del Col·legi d'Advocats de Manresa David Casellas, en el seu testimoni els agents van admetre que, durant les reunions preparatòries prèvies al referèndum, se'ls va informar sobre «qüestions logístiques», però no sobre com havia de ser l'actuació al terreny» i els límits que tenien per a l'ús de la força». Segons Casellas, no se'ls haurien donat «pautes clares» i era més aviat «lliure». A més, com altres guàrdies civils que ja han declarat davant la magistrada del jutjat manresà, Casellas va dir que els agents van justificar que no fer cas de l'advertiment ja els legitimava per fer ús de la força».

Segons Casellas, els guàrdies civils van dir que l'ambient a Fonollosa era de gent «molt crispada» i, fins hi tot, hi havia «violència generalitzada». En ser preguntats per aquesta qüestió, els agents haurien parlat de «gent molt beguda», que els haurien llançat ampolles de vidre i pals de fusta. «La declaració ens sorprèn perquè tot això no ho diu l'atestat ni es veu als vídeos», diu Casellas, que ho veu com un intent «d'exagerar les coses». El lletrat recorda que precisament l'atestat de la Guàrdia Civil de Fonollosa parla de «resistència passiva».