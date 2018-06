La CUP presenta al·legacions al projecte per acabar la plaça del Dr. Selga perquè inclou elements perillosos

La CUP Manresa ha presentat aquest matí de dijous al·legacions a la segona fase del projecte d'urbanització de la plaça del Dr. Simeó Selga i Ubach, que està pendent des de finals del 2015, quan va acabar la primera fase. La CUP considera que el projecte -que té un pressupost proper als 250.000 euros- no té en compte la perspectiva de gènere i ho exemplifica en els tres talussos que preveu a tocar de la tanca que separa la plaça del recinte de l'institut Lluís de Peguera. Es tracta de tres promontoris de més de dos metres d'alçada en els punts més alts, darrere els quals quedarà un espai mort abans de la tanca que, segons ha explicat aquesta tarda de dijous la regidora de la CUP Gemma Tomàs, acompanyada per Marc Ballús, membre de la candidatura i arquitecte com ella, "generen molta inseguretat". A banda de ser un perill, consideren que es convertiran en un cau de porqueria, hi han afegit.

Tomàs ha explicat que l'equip de govern va presentar el passat 10 de maig als partits de l'oposició el projecte d'urbanització, que ja està a exposició pública però que l'Ajuntament encarà no ha presentat, i que quan van posar en dubte els talussos, la reacció del regidor d'Urbanisme i del cap de projectes urbans va ser "treure-hi importància" i dir que "la tanca [que separa la plaça del Peguera] és lletja i s'ha de tapar".

(Plànol del projecte on es pot veure el talús a l'esquerra, al costat de la tanca del recinte del Peguera. AJM)

La CUP exposa que, "en cas que les nostres al·legacions no siguin suficientment convincents, sí que demanaríem que, tal i com s'ha dit en diverses ocasions per part de l'actual equip de govern al plenari d'aquesta ciutat quant a la voluntat ferma d'adoptar polítiques amb perspectiva de gènere, es dugui a terme una auditoria de gènere del projecte objecte d'aquestes al·legacions. Insisteix que "un talús amb una pendent del 100%, tal com es planteja en el projecte és difícil que compleixi de forma indirecta amb els requisits de seguretat d'utilització i accessibilitat del codi tècnic de l'edificació" i que, a banda de generar inseguretat, pot ser un perill. "Veiem cert perill de caiguda en aquests punts entenent que al final hi haurà l'impacte amb la tanca de l'institut. Entenem que la intenció és que ningú arribi a caminar per aquests espais, però mai es podrà impedir que ningú s'hi acosti tal com el projecte està plantejat". També remarca que, "per donar compliment a la moció aprovada l'octubre de 2016 per una jardineria ecològica, creiem que l'espècie Hedera Helix [heura] no és l'adequada per a poder complir els acords d'aquesta moció per les seves necessitats d'ombra, humitat i aigua per al seu creixement de forma sana. Creiem que la nostra ciutat ja ha tingut l'experiència que aquesta és una espècie amb dificultats per créixer en zones no ombríboles sense contar amb un accés de reg".

Tomàs ha exposat diversos documents relacionats amb l'urbanisme projectat amb una visió feminista i ha dit que el projecte de la plaça els contradiu tots. Alhora, ha retret a l'equip de govern que s'ompli la boca parlant d'aquest tema en el POUM o el Pla d'Igualatat i, a l'hora de la veritat, quan s'ha d'aplicar, no ho tingui en compte.