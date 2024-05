La Joviat guanya el 17è Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya

L'Escola d'Hoteleria Joviat, de Manresa, ha guanyat la dissetena edició del Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya, celebrat a Girona.

L’esdeveniment, organitzat per la Generalitat i la revista Cuina, va comptar amb la participació de dotze escoles de tot el país.

Per part de la Joviat, Isaac Caballol Domingo i Clàudia Torrallardona Sagués, a cuina, i Martina Pérez Obiols i Jordi Berenguera Tamayo, a sala, va ser el grup encarregat de cuinar, reinterpretar i servir les receptes triades: el bacallà amb cigrons i el bisbalenc, a més d'un còctel, el Negroni.

Martina Pérez Obiols, Clàudia Torrallardona Sagués, Jordi Berenguera Tamayo i Isaac Caballol Domingo / Arxiu Particular

El xef Joan Roca, del Celler de Can Roca, va donar la benvinguda i va donar el tret de sortida a la competició amb un missatge de gaudi i de valor cap a l’ofici.

Els grups estaven formats per quatre alumnes, dos de sala i dos de cuina. Durant la competició, els equips participants van disposar d'una hora i mitja per preparar i servir els seus plats i begudes.

Després, el grup de sala havia d’ocupar-se de la taula, del còctel i del servei del vi, defensant la seva proposta i presentant la seva essència davant d’una part del jurat, format per professionals destacats com Arnau Triola, Jordi Còrdoba, Arnau Casadevall i Jordi Àvila, que van avaluar les propostes culinàries i de servei de cada escola en diverses categories.

Joviat va tancar el concurs a la segona ronda, amb un cremós de bacallà amb kuzu, acompanyat d’un esfèric fregit amb tempura, jugant amb la textura i el gust de l’estofat tradicional de bacallà. El còctel es va preparar amb un vermut de l’Oller del Mas, que es va reutilitzar per fer un fals cabell d’àngel per a la pasta de full de les postres. El vi escollit per a l’ocasió va ser l’ancestral Superbloom Pét-Nat, una perla escumosa i lleugera.

Joviat va quedar en primera posició deI podi de la categoria absoluta, per davant del CETT, que va ser segon, i l'Institut Martí Dot, de Sant Feliu de Llobregat, tercer.

Vuit títols en 17 edicions del concurs

Amb aquesta victòria, Joviat acumula vuit títols en aquest concurs. L'escola d'hoteleria manresana afirma que és "tot un reconeixement a la feina d’un equip docent que encomana amor i passió per aquesta professió des del cor de Catalunya". A més, l'escola ha estat seleccionada per ser l'amfitriona de la propera edició del concurs, consolidant així la seva posició com a referent en la formació en aquest sector a Catalunya.

Cada un dels membres de l’equip es va endur cap a casa un lot d’obsequis: un maletí de ganivets de sala o de cuina, una experiència de creació i elaboració de cacau totalment personalitzada a Casa Cacao, la xocolateria del Celler de Can Roca, un lot de la DO Catalunya i un obsequi d'Eurolam.

A més, Joviat rep el premi de ser l’Escola amfitriona que acollirà la divuitena edició del Concurs de l’any vinent.

El veredicte de les categories va ser el següent: premi millor parella de cambrers per a l'Escola d'Hostaleria de Girona; millor servei de vi per a l'Institut Olivar Gran, de Figueres; millors postres per a l'Institut d'FP de Sant Cugat; millor parella de cuiners del concurs per a l'ESHOB; millor còctel per a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils.

Millor Escola de Pastisseria fa dos mesos

El triomf arriba dos mesos després que Joviat Hoteleria fos la guanyadora del 2n Concurs d’Escoles de Pastisseria, integrat dins la 7a Mostra Internacional de Pastisseria celebrada a Sant Vicenç dels Horts. Aquest èxit va ser aconseguit gràcies a l’esforç de les alumnes Júlia Martínez Aguiló i Marina Albets Vilaginés, del Cicle de Pastisseria, que van comptar amb la guia i suport dels seus tutors, Jordi Pujol i Montserrat Abelaira.