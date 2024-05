Nou rècord de participació al Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa

El Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa ha assolit un nou rècord de participació amb trenta-quatre empreses, col·legis professionals i associacions universitàries inscrites. Aquesta setena edició tindrà lloc el 8 de maig i serà, una vegada més, un punt de trobada entre la universitat i les empreses del territori amb l’objectiu d'establir vincles de col·laboració entre les diferents parts.

L’estudiantat podrà conèixer de primera mà quines són les sortides professionals que ofereixen empreses en els sectors vinculats als seus àmbits d’estudi, a quines els interessa més fer les pràctiques i establir-ne el primer contacte.

La jornada es farà a la fira que hi haurà a la pista poliesportiva de la UPC Manresa. Estarà oberta a l’estudiantat i personal investigador de 12 a 14h i de 15 a 16h. De les 14h a les 15h hi haurà habilitat un espai per fer un dinar networking per les empreses. Tal com en edicions anteriors la fira comptarà també amb la participació de personal investigador i tècnics, a més de l’alumnat.

30 anys del Programa de Doctorat

Amb motiu del fòrum, i per commemorar els 30 anys del Programa de Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa, es mostrarà l’exposició “30 anys formant en recerca a la Catalunya Central (1992-2022)”. Una exposició de pòsters que inclou un resum gràfic de la temàtica de 30 de les tesis doctorals actualment en curs, i un recull de les característiques del programa, les línies d’investigació que el formen i un resum acadèmic del centenar de tesis que inclou.

El programa de doctorat va néixer l’any 1992 a iniciativa del departament d’Enginyeria Mineria i Recursos Naturals de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), va ser el primer a tota Espanya que naixia en una escola tècnica que no tenia estudis superiors, durant la seva història n’han sortit 69 doctors i doctores, i hi ha 42 tesis més en curs.