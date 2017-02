Un any de calma i continuïtat

Els regidors del govern de CDC i ERC a Manresa, encapçalats per l´alcalde, Valentí Junyent, han presentat aquesta setmana amb una certa solemnitat el seu balanç del primer any de coalició, un període que ha estat precedit de sis mesos regits per un acord programàtic amb suport extern d´ERC a l´equip de CDC. La incidència directa d´Esquerra en la governació de la ciutat es remunta, doncs, a un any i mig enrere.

Amb la decisió d´associar-se amb els convergents, Esquerra tancava un cercle després d´haver format part del tripartit amb PSC i ICV. El fet que els dos partits estiguin promovent junts el procés independentista creava un bon marc per a aquesta comunió, tot i que també és cert que, al Consell Comarcal, aquest marc no ha impedit la reedició d´un executiu d´esquerres, alineació que els convergents tenen clavada com una espina.

L´acord d´estabilitat primer, i l´arribada d´ERC al govern després, se suposava que havia d´imprimir un gir d´esquerres a l´acció municipal. ERC ho va anunciar així i així es va entendre que havia de ser. Un any després, el gir social és difícil de detectar a fora de l´Ajuntament. És molt segur que els regidors i regidores republicans puguin argumentar que en el dia a dia de la seva feina dins de l´administració municipal es nota la seva sensibilitat, diferent de la convergent. Però el ciutadà comú de Manresa difícilment pot haver-ho percebut. És possible que sigui perquè la política del govern de CiU durant el primer mandat de Junyent va tenir cura d´afectar el mínim possible la política social, tot i que la seva acció es va centrar a sanejar la delicada situació econòmica, cosa que ha aconseguit i que és el punt destacat de la seva gestió. També es pot deure al fet que la migradesa del pressupost no permet desenvolupar polítiques noves en les quals el segell ideològic marqui diferències. Sigui pel que sigui, vista des de fora, l´acció municipal durant aquest any ha suposat una continuïtat respecte de l´anterior. La presència d´ERC només ha estat clarament perceptible en un altre ter-reny, el de l´Urbanisme. El nou regidor, Marc Aloy, ha modificat posicions fixades durant el primer mandat de Junyent com ara l´ampliació del Carrefour, el plantejament del trasllat de l´estació de FGC, o la rotonda de la Bonavista.

Indetectable de moment el gir social, el més destacable de l´acord de govern és que la convivència sembla una bassa d´oli. L´entrada d´ERC va ser suau i la relació també sembla ser-ho. La cap d´ERC, Mireia Estefanell, no exhibeix cap interès a marcar perfil com a número 2 i la relació entre regidories no emet grinyols perceptibles a l´exterior. El fet que l´acció de govern estigui sent molt plana, amb l´excusa fins ara que no hi ha diners per a res, facilita, segurament, la convivència sense grans sotracs. Col·labora de forma inestimable en aquesta pau aparent l´absència clamorosa d´oposició, que amb honroses i aïllades excepcions, està faltant a la seva obligació signada i remunerada de treballar per presentar alternatives i fiscalitzar amb fets, no només amb paraules un cop al mes, la feina del govern.

El primer balanç parcial permet, doncs, afirmar que Manresa té un govern sòlid i continuista. Els propers exercicis, amb una situació econòmica suposadament més falaguera, han de permetre al bipartit de Junyent demostrar alguna cosa més.