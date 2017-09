bevedors i policies

Més d'un any després que un grup de bevedors incívics deteriorés l'ambient de la plaça Gispert de Manresa, on s'estava produint una reanimació espontània per la presència de noves terrasses, el problema no només no s'ha resolt sinó que ara ha ampliat l'àmbit on exerceix el seu efecte perniciós. Durant aquest any, comerç i veïns de la plaça Gispert han fet un treball esforçat de generar activitat per tal que els borratxos que increpen vianants, criden, es barallen i creen sensació d'inseguretat se sentissin empesos a anar-se'n. L'Ajuntament hi ha col·laborat. Tot aquest esforç ha servit perquè els bevedors siguin ara itinerants entre l'Alfons XII i la mateixa plaça Gispert. La zona perjudicada -estratègica per a la recuperació del barri- és ara encara més àmplia. És un fracàs sense pal·liatius de la Policia Local i dels seus responsables polítics, incapaços de fer complir ordenances municipals. Si consideren realment important resoldre-ho i no en són capaços, caldria anar pensant en dimissions. Si no ho consideren tan important, caldria que ho diguin obertament a la cara dels veïns.