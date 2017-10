ercros, com si res

Un canvi legal que impedeix a partir de final d'aquest any continuar produint clor amb la sal que Ercros obté a Cardona va posar una espasa de Dàmocles sobre l'explotació bagenca ja fa molts mesos. Des de llavors, l'Ajuntament, interessat que l'empresa continuï utilitzant un runam que cal eliminar, i la plantilla han estat demanant a Ercros les condicions exactes del futur de l'activitat, i què caldria per donar-li viabilitat. De forma incomprensible, no hi ha hagut resposta. Només una acceptació implícita que el tancament és, efectivament, inevitable. Ara, la plantilla té coneixement que es presentarà un expedient que posarà fi a l'explotació en només un parell de mesos. Però encara ahir mateix, davant d'aquesta constatació, es mantenia la negativa a parlar clar. Resulta insòlit i gairebé ofensiu que l'empresa no se senti obligada a donar explicacions de què pensa fer de forma oberta i nítida, ni que sigui per respecte a la gent que en depèn i al poble que l'acull. Costa de creure.