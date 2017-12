montserrat creix

El monestir de Montserrat semblava fa un parell de dècades estancat en un nivell de visitants més o més estable que convertia la muntanya en un punt turístic important del país, però sense perspectives de grans creixements. Aquella percepció s'ha demostrat del tot equivocada. Un impuls modernitzador que inclou el mateix monestir i la construcció del cremallera sembla haver creat durant els darrers anys un cercle virtuós. És una destinació que permet fer una escapada ràpida des de l'àrea metropolitana, ja sigui per part dels autòctons o de turistes estrangers, i que cobreix una varietat d'interessos que va des de l'estrictament religiós o espiritual, que és el seu nucli estructurador, fins als aficionats a les caminades còmodes per un entorn de muntanya, passant per qui simplement vol fer una passejada en família o gaudir de les vistes. El monestir ha superat el 2017 els 2,7 milions de visitants, i el creixement sembla no tenir aturador. Cal, però, una reflexió sobre els límits d'aquest creixement. Un espai saturat, segurament deixarà de ser atractiu.