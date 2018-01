més al barri antic

L'Ajuntament de Manresa ha indicat l'enderroc de tres finques al xamfrà dels carrers Barreres i Tahones, en un dels punts més degradats i congestionats del Barri Antic. El propòsit dels aterraments és iniciar una operació d'esponjament que persegueix obrir una falca al sector amb espais lliures i dos edificis de nova construcció que ataquin el problema més important que pateix el sector, que és la manca de veïns que puguin fer barri i donar vida al seu entorn. De moment, el govern municipal només aspira a consolidar els solars que quedaran lliures i deixar disponibles els espais amb la modestíssima fórmula d'aplanar, netejar i posar un banc, ja utilitzada en altres punts. El punt és just al costat dels anomenats Quatre Cantons, on s'ha realitzat una de les dues principals (de fet, les dues úniques importants) operacions de regeneració urbana completa que s'han vist a Manresa. Aquella no va tenir l'efecte desitjat perquè no va tenir continuïtat. Ara que reprenen el pas després d'anys de pausa, seria bo no tornar-se a aturar.