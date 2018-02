Parc Rural i viu

S etze municipis han sumat esforços i iniciativa per fer realitat el Parc Rural del Montserrat. L'objectiu és rellançar en aquest entorn l'activitat agrària d'un territori que històricament va ser ric en aquest sector, amb oliveres, vinyes i conreus de diferents tipus, però que amb el pas del temps s'ha anat perdent. Segons dades que es van aportar en la presentació del projecte, des del 1956 fins al 2017 la superfície agrícola s'hi ha reduït el 60% (de 10.000 hectàrees a 4.000). El propòsit és engegar actuacions encaminades a obtenir productes agraris propis d'aquest territori i facilitar la incorporació de nous emprenedors pagesos i elaboradors artesans. Si el pla es tradueix en la concreció de propostes i, sobretot, en realitats, el benefici d'aquest Parc Rural del Montserrat serà múltiple. Perquè guanyarà en productivitat econòmica per als seus municipis. Perquè aportarà una millor gestió de l'entorn natural. Però, sobretot, perquè posarà de manifest que un parc natural no és un espai encarcarat, sinó viu i actiu.