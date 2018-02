Control del senglar

La proliferació del porc senglar ha esdevingut un problema per a les zones agrícoles, per a la circulació per les carreteres de determinats indrets i, fins i tot, per a algunes zones urbanes o periurbanes on la presència dels animals ha esdevingut habitual. Hi ha un problema d'excés d'aquests animals, en una població que no es controla per la simple acció dels caçadors. I no només és que no es controli de forma natural, sinó que en força llocs és difícil demanar als mateixos caçadors que duguin a terme campanyes especials perquè després tenen enormes dificultats per fer la gestió de les peces de caça. Ahir, la Generalitat va anunciar, en una jornada a Sant Benet de Bages, que aquesta comarca tindria un pla pilot a través del qual es vol tenir la informació adequada per poder prendre les decisions més precises. Es considera que a tot Catalunya hi ha una població de senglars de fins a 120.000 exemplars, i que se'n cacen al voltant de 60.000 cada any, també al conjunt del país.