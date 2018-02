el llegat de roqueta

Ramon Roqueta, membre d'una nissaga secular de vinaters i exalcalde de Manresa, va morir ahir als 92 anys. La seva figura és rellevant per haver estat la màxima autoritat de la ciutat durant quatre anys en el delicadíssim moment de la mort i substitució de Franco i també per haver estat qui va convertir un petit negoci familiar en una empresa de dimensions considerables -amb productes tan coneguts com el vi de les tres erres-, l'existència de la qual va ser determinant per fer possible -amb el lideratge del seu fill i la participació d'altres vinaters- que el vi del Bages obtingués la seva pròpia Denominació d'Origen, avui tota una font de futur per al sector. Amb tot, el seu llegat més meritori és el record que en tenen els qui el van succeir a l'alcaldia. Polítics d'esquerres llavors joves i allunyadíssims políticament d'un prohom conservador nomenat pel règim franquista en lloen unànimement el tarannà, l'esperit conciliador, la capacitat de diàleg i la cordialitat. Una manera de fer que avui trobem a faltar en tantes esferes de la política.