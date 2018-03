l'Ametlla i teatre

Per cinquè any consecutiu, l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola ha tirat endavant una programació cultural que, aquesta primavera i amb l'ajuda de la Grossa de Cap d'Any, tindrà estrenes de gira en una població de 300 habitants. Però el que no s'ha de perdre de vista és que, sense la Grossa, l'entitat puig-reigenca fa anys que ha convertit el teatre de les butaques de plàstic en un pols cultural de la comarca. La vitalitat de l'Associació Cultural Esplai s'ha visualitzat en els dar-rers anys, i a banda dels Pastorets, en la seva aposta per programar (teatre professional i amateur) i en la reivindicació d'un pati de butaques. Les butaques són, malgrat tot, una part més del que manca a un equipament de titularitat municipal, que, des que el 2012 va acabar la primera fase d'obres, té pendent finalitzar la rehabilitació del teatre. I aquí, la Grossa no hi juga. L'Ajuntament de Puig-reig ha inclòs en el pressupost del 2018 la partida 'de les cadires'. Hi ha el compromís de les administracions. Ara sí?