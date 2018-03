Serveis per integrar

Dos-cents immigrants, la majoria dones adultes joves d'origen nord-africà, estan rebent formació al servei d'integració del Consell Comarcal del Bages, que ofereix tres mòduls diferents que tenen com a principal objectiu l'ensenyament de català i castellà i que també ofereixen una visió general d'altres aspectes de la realitat del país per tal que els alumnes puguin comprendre millor la realitat on es troben. És un servei que conviu amb altres que ofereix l'Ajuntament de Manresa. Aquest tipus d'oferta incideix directament en l'autonomia dels immigrants, especialment de les dones, i en el seu encaix harmònic en la nostra societat, encaix que es transmet també en una millor integració dels fills. La integració positiva de la immigració és una assignatura decisiva que Catalunya ha d'aprovar per tal de garantir la cohesió social, el futur del català i l'harmonia cívica. Els recursos dedicats a afavorir la integració ofereixen un rendiment poc visible però crucial. Cal que n'hi hagi més i que aquest acolliment no arribi a uns centenars, sinó a tots els que ho necessitin.