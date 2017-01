Per què l´alcohol ens fa menjar més?

Quan sortim de festa, la tornada sempre va acompanyada d'alguna cosa per picar. És un hàbit normal, ja que l'alcohol activa al cervell un efecte de malnutrició i augmenta la nostra sensació de gana.

Una recerca duta a terme per científics anglesos, gràcies a una sèrie d'experiments en rosegadors, afirma que l'alcohol activa senyals cerebrals que indueixen al cos a ingerir més menjar, tal com han publicat a la revista Nature Communications. Durant diversos dies, els experts van administrar als ratolins una quantitat equivalent al que seria una ampolla i mitjana de vi per un humà. Van poder observar com les conegudes neurones AGRP, les que assenyalen quan el cos sent malnutrició, augmentaven la seva activitat.

Una altra de les conclusions de l'estudi afirma que l'alcohol fomenta 60 malalties i es tendeix a escollir menjar poc saludable quan activa aquesta funció al cervell. La recerca pot ajudar a entendre com afecta l'alcohol al cos i podria servir per combatre l'obesitat, segons informen els experts.