Posar la calefacció molt alta pot ser perillós per la salut

Posar la calefacció per combatre les baixes temperatures de l'exterior és una mesura eficaç que evitar passar fred i millora el confort. Tot i així, quan es posa massa alta pot implicar determinats riscos per la salut i, especialment, per la pell.

Així ho assenyala la dermatòloga a l'Hospital Vithas Nuestra Señora de América de Madrid, Mª Teresa Truchuelo, que avisa que tenir una temperatura molt elevada a casa durant l'hivern afavoreix la deshidratació de la pell. Un fet que, tal com ha advertit, també passa durant les dutxes amb aigua molt calenta. "L'aigua calenta suposa una agressió física per la pell, per la qual cosa és aconsellable que sigui tèbia", argumenta la doctora.

Dit això, Truchuelo ha comentat que durant l'hivern la pell sol estar més seca i, en ocasions, apareixen èczemes o penellons, i lesions inflamatòries que poden coure, fins i tot fer mal, i que solen estar relacionades amb problemes de la circulació perifèrica que empitjoren amb el fred.

Hidratar-se i usar guants i gorra

"És important estudiar aquests problemes bé, perquè en alguns casos poden amagar patologies més serioses, com per exemple el lupus o altres malalties autoimmunes", assenyala Truchuelo, per destacar la importància d'hidratar-se bé abans de sortir de casa i posar-se guants i gorra quan s'estigui a l'aire lliure.

A més, prossegueix, en el cas que aparegui un èczema, es recomana acudir a un expert perquè li ofereixi usar corticoides durant un curt període de temps i, quan sigui molt persistents, tractar-lo durant més temps amb antiinflamatoris sense corticoides.

"A tot això se li suma, una vegada més, la hidratació, normalment amb cremes que proporcionin, a més, un efecte barrera, és a dir, que protegeixin del fred i del vent. La fotoprotección està indicada diàriament, encara que no ha de ser tan alta com a l'estiu: amb un factor 30 prevenim l'aparició de taques i carcinogènesis. En el cas de la neu, és necessari extremar la protecció solar, ja que els rajos ultraviolats es reflecteixen a la superfície i la radiació és intensa", aconsella.